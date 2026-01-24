Бессент заявил о возможности референдума об отделении канадской провинции

Канадская провинция Альберта — «естественный партнер для США», и у жителей этого региона «отличные ресурсы», заявил министр финансов США Скотт Бессент, упомянув о возможном референдуме о независимости провинции.
«Я думаю, нам следует позволить им присоединиться к США. И Альберта — естественный партнер для США. У них большие ресурсы. Альбертанцы очень независимые люди. Ходят слухи, что у них может быть референдум о том, хотят ли они остаться в Канаде или нет», — сказал он в интервью Джеку Пособцу.
Он добавил, что, хотя Альберта богата природными ресурсами, они не позволяют им «строить трубопровод до Тихого океана» и добавил, что люди об этом говорят (о референдуме — РБК) и «хотят суверенитета».
В декабре 2025 года CBC News сообщил, что избирательная комиссия канадской провинции одобрила петицию граждан о вынесении на референдум среди местных жителей вопроса о возможности отделиться от Канады. Как уточняет телеканал, будет задан вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?».
Альберта расположена в западной части Канады и граничит на юге с американским штатом Монтана. В 1905 году она была включена в состав страны наравне с другими 12 территориями. Столица провинции — город Эдмонтон, а крупнейший город — Калгари. В Альберте проживают более 4 млн человек. Основу экономики составляют добыча нефти и газа, сельское хозяйство и туризм.
Вопрос для референдума сформулировала инициативная группа «Проект процветания Альберты» (Alberta Prosperity Project). В организации состоят 2 тыс человек. Их прошлый вопрос — «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта станет суверенным государством и перестанет быть провинцией в составе Канады?» — Верховный суд Альберты посчитал неконституционным.
После одобрения избиркома они начали сбор подписей для вынесения вопроса на всеобщее голосование. В течение четырех месяцев они должны заручиться поддержкой населения.
Активистам нужно набрать чуть менее 178 тыс. голосов (около 3,5% населения провинции), при этом не менее 240 тыс. жителей провинции выразили готовность подписать петицию.
Некоторые организаторы движения за независимость Альберты утверждали, что встречались с членами администрации президента США Дональда Трампа, хотя имен не раскрывали, пишет канадское издание Coast Reporter. При этом возглавляющий петицию о проведении референдума Митч Сильвестр, заявил, что, по его мнению, никто из его движения не хочет вступать в США.
«Люди хотят суверенитета, и это то, что есть у людей в США, но мы хотим суверенитета, независимого от США», — сказал он.