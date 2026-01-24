Глава минфина Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США

Ранее, в 2025 году, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канаде, по его мнению, следует стать 51-м штатом. Он объяснял это тем, что Соединенным Штатам, по его словам, нет смысла субсидировать Канаду на сотни миллиардов долларов в год, если она не станет американским штатом.