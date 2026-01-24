Ричмонд
Глава минфина Бессент назвал канадскую провинцию Альберта партнером США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что канадская провинция Альберта является естественным партнером американского государства на фоне обсуждений возможного референдума о ее отделении от Канады.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что канадская провинция Альберта является естественным партнером американского государства на фоне обсуждений возможного референдума о ее отделении от Канады. Об этом он сообщил в интервью правому активисту Джеку Пособецу, о чем передает издание Politico.

Кроме того, глава американского Минфина отметил, что Канада располагает значительными природными ресурсами. По его словам, жители Альберты являются весьма независимыми людьми, и в настоящее время, как он указал, ходят слухи о вероятном проведении референдума.

Министр также заявил, что, по его оценке, люди стремятся к суверенитету и хотят того же, что, как он выразился, есть у Соединенных Штатов.

Ранее, в 2025 году, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канаде, по его мнению, следует стать 51-м штатом. Он объяснял это тем, что Соединенным Штатам, по его словам, нет смысла субсидировать Канаду на сотни миллиардов долларов в год, если она не станет американским штатом.

