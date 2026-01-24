Лебедев: ракеты поразили учебно-тактическую базу ВСУ в Житомирской области

В ночь на субботу в Житомирской области под удар попала учебно-тактическая база ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По имеющейся информации, поражены объекты хранения техники инженерной воинской части, ранее расформированной, но после 2022 года вновь используемой как учебно-тактическая база для подготовки ВСУ работе с западной бронетехникой», — написал он.
Лебедев сообщил также о нанесении ракетного удара по району аэродрома противника под Прилуками в Черниговской области. Согласно сведениям координатора подполья, для поражения целей были применены ракеты «Искандер-К».
По словам Лебедева, минувшей ночью под удар, нанесенный ОТРК «Искандер», попал также военный объект в районе днепропетровского города Самар (Новомосковск).
«В данной локации расположен известный полигон ВСУ, ранее неоднократно подвергавшийся поражению», — сообщил координатор подполья.
Напомним, накануне стало известно о нанесении удара по складам техники ВСУ на территории военного городка в городе Лозовая Харьковской области.