Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: ракеты поразили учебно-тактическую базу ВСУ в Житомирской области

Координатор подполья сообщил о нанесении ракетных ударов по объектам ВСУ в трех регионах Украины.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу в Житомирской области под удар попала учебно-тактическая база ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По имеющейся информации, поражены объекты хранения техники инженерной воинской части, ранее расформированной, но после 2022 года вновь используемой как учебно-тактическая база для подготовки ВСУ работе с западной бронетехникой», — написал он.

Лебедев сообщил также о нанесении ракетного удара по району аэродрома противника под Прилуками в Черниговской области. Согласно сведениям координатора подполья, для поражения целей были применены ракеты «Искандер-К».

По словам Лебедева, минувшей ночью под удар, нанесенный ОТРК «Искандер», попал также военный объект в районе днепропетровского города Самар (Новомосковск).

«В данной локации расположен известный полигон ВСУ, ранее неоднократно подвергавшийся поражению», — сообщил координатор подполья.

Напомним, накануне стало известно о нанесении удара по складам техники ВСУ на территории военного городка в городе Лозовая Харьковской области.