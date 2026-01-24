Бывший канцлер Германии Шрёдер призвал остановить наращивание вооружений

Страны мира должны остановить гонку вооружений. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Его слова передает издание Berliner Zeitung.
По мнению экс-главы немецкого правительства, масштабное наращивание военной мощи в ядерную эпоху ведет к опасной милитаризации политики. Поэтому нужно осознать, что конфликты нельзя решать с помощью ракет, танков и беспилотников. А вместо создания новых образов врагов следует стремиться к укреплению мира и сотрудничества.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить потенциал мира в нашей стране и в Европе. Это обязательство, вытекающее из немецкой и европейской истории», — сказал Шрёдер.
Шрёдер также усомнился в заявлениях о якобы неизбежной войне России против стран НАТО. Он напомнил, что, по оценке американских спецслужб, такой сценарий называется крайне маловероятным. В то же время, постоянный рост военных расходов ставит под угрозу инвестиции в образование, социальную сферу и защиту окружающей среды.
«Прежде всего, необходимо остановить гонку вооружений. При стремительно растущих расходах на оборону как можно обеспечить достаточные инвестиции в образование, социальные услуги, культуру или защиту наших природных ресурсов?», — подчеркнул Шрёдер.
Немногим ранее о гонке вооружений высказывался президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что Россия не заинтересована в дальнейшем раскручивании данной темы. По его словам, способна ответить на любые угрозы, однако не стремится к наращиванию военной напряженности.