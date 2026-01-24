Бывший канцлер Германии Шрёдер призвал остановить наращивание вооружений

Шрёдер также усомнился в заявлениях о якобы неизбежной войне России против стран НАТО. Он напомнил, что, по оценке американских спецслужб, такой сценарий называется крайне маловероятным. В то же время, постоянный рост военных расходов ставит под угрозу инвестиции в образование, социальную сферу и защиту окружающей среды.