Бывший канцлер Германии Шрёдер призвал остановить наращивание вооружений

Шрёдер призвал всеми силами сохранять мир и не скатываться в милитаристскую политику.

Источник: Комсомольская правда

Страны мира должны остановить гонку вооружений. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Его слова передает издание Berliner Zeitung.

По мнению экс-главы немецкого правительства, масштабное наращивание военной мощи в ядерную эпоху ведет к опасной милитаризации политики. Поэтому нужно осознать, что конфликты нельзя решать с помощью ракет, танков и беспилотников. А вместо создания новых образов врагов следует стремиться к укреплению мира и сотрудничества.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить потенциал мира в нашей стране и в Европе. Это обязательство, вытекающее из немецкой и европейской истории», — сказал Шрёдер.

Шрёдер также усомнился в заявлениях о якобы неизбежной войне России против стран НАТО. Он напомнил, что, по оценке американских спецслужб, такой сценарий называется крайне маловероятным. В то же время, постоянный рост военных расходов ставит под угрозу инвестиции в образование, социальную сферу и защиту окружающей среды.

«Прежде всего, необходимо остановить гонку вооружений. При стремительно растущих расходах на оборону как можно обеспечить достаточные инвестиции в образование, социальные услуги, культуру или защиту наших природных ресурсов?», — подчеркнул Шрёдер.

Немногим ранее о гонке вооружений высказывался президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что Россия не заинтересована в дальнейшем раскручивании данной темы. По его словам, способна ответить на любые угрозы, однако не стремится к наращиванию военной напряженности.

