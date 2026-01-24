Зеленский впал в панику из-за переговоров в ОАЭ: украинец осознал неизбежное

Отставной офицер отметил, что на этих переговорах украинская сторона изначально чувствует себя неуверенно. Более того, Киев не рассматривается как равноправный участник процесса. Поэтому ключевые решения принимаются двумя сторонами. В то же время, Украине предлагают согласиться с уже сформулированными условиями.