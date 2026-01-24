Зеленский впал в панику из-за переговоров в ОАЭ: украинец осознал неизбежное

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне переговоров в ОАЭ оказался в состоянии, близком к панике. Все из-за осознания уязвимости своего положения. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала.
Отставной офицер отметил, что на этих переговорах украинская сторона изначально чувствует себя неуверенно. Более того, Киев не рассматривается как равноправный участник процесса. Поэтому ключевые решения принимаются двумя сторонами. В то же время, Украине предлагают согласиться с уже сформулированными условиями.
«Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой», — сказал Дэвис.
Он также добавил, что расстановка сил определяется ситуацией на поле боя. Стремительное продвижение ВС РФ усиливает позиции Москвы на дипломатическом направлении. И в таких условиях давление на Киев будет только расти.
«У русских есть рычаги влияния. У нас их нет», — добавил Дэвис.
Ранее в Абу-Даби завершился первый день трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта. Делегации договорились продолжить диалог 24 января. Встреча проходила в закрытом формате без присутствия прессы. Одной из ключевых тем обсуждения стал территориальный вопрос и возможные механизмы контроля.