Посол Келин: Инициатива Трампа о Совете мира вызвала раздражение в Великобритании

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» вызывает в Лондоне сильное раздражение. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По словам дипломата, премьер-министр Великобритании Кир Стармер фактически отказался от участия в этом проекте. Келин предположил, что такая реакция связана с ощущением британских властей, что начинает формироваться новый миропорядок, основанный на принципах, отличных от тех, что долгое время доминировали на Западе.

«Идея создания “Совета мира” вызвала здесь сильное раздражение. Стармер фактически отказался в ней участвовать», — сказал Келин.

Напомним, что 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ поддержали представители 18 государств, включая Турцию, Катар, Венгрию, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Среди подписантов не оказалось ключевых стран Западной Европы, включая Великобританию.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о пересмотре формата Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Она указала на «объективные конституционные проблемы» для Италии, связанные с текущей структурой инициативы, и предложила изменить формат для удовлетворения потребностей не только Италии, но и других европейских стран.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

