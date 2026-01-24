Ричмонд
Пентагон заявил о сохранении значительной военной и промышленной мощи РФ

В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине показал сохранение у России крупных резервов военной и промышленной мощи.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт на Украине продемонстрировал, что Россия по-прежнему остается сильным государством и располагает значительными возможностями в военной и промышленной сферах. Об этом заявили в Пентагоне.

В новой оборонной стратегии американского военного ведомства отмечается, что конфликт на Украине свидетельствует о сохранении у России существенных резервов военной и промышленной мощи. Об этом сообщило РИА Новости, приводя выдержки из документа.

Ранее журнал The National Interest указал на наличие у России скрытого военного потенциала. В публикации отмечалось, что за время проведения специальной военной операции этот потенциал не сократился, как ожидали на Западе, а, напротив, значительно увеличился.

Также указывалось, что Москва продемонстрировала наличие передовых разработок в сфере гиперзвуковых ракет, высокоточных боеприпасов, противоракетной обороны, а также беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в США также заявляли, что Россия превратилась в мирового лидера по производству беспилотных летательных аппаратов.