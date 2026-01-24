«Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порождённые им угрозы безопасности», — подчеркнул Полищук.
По его словам, без выполнения этих условий достижение устойчивого урегулирования невозможно. Дипломат отметил, что подход Москвы к решению конфликта включает комплекс политических и гуманитарных требований.
Полищук также заявил, что Украина должна вернуться к истокам своей государственности, закрепив внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус. Кроме того, он указал на необходимость восстановления соблюдения языковых и религиозных прав и свобод этнических русских, русскоязычных граждан и национальных меньшинств, а также отказа от неонацистской идеологии.
Ранее сообщалось, что конфликт на Украине приближается к решающему моменту. Стороны существенно продвинулись в вопросе достижения мира, однако один ключевой пункт остаётся нерешённым. Речь идёт о территориальном вопросе, в частности о будущем Донбасса.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.