В МИД РФ назвали условия, без которых конфликт на Украине не решить

Необходимо искоренить первопричины кризиса, созданного при участии Запада, и устранить угрозы безопасности для урегулирования конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порождённые им угрозы безопасности», — подчеркнул Полищук.

По его словам, без выполнения этих условий достижение устойчивого урегулирования невозможно. Дипломат отметил, что подход Москвы к решению конфликта включает комплекс политических и гуманитарных требований.

Полищук также заявил, что Украина должна вернуться к истокам своей государственности, закрепив внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус. Кроме того, он указал на необходимость восстановления соблюдения языковых и религиозных прав и свобод этнических русских, русскоязычных граждан и национальных меньшинств, а также отказа от неонацистской идеологии.

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине приближается к решающему моменту. Стороны существенно продвинулись в вопросе достижения мира, однако один ключевой пункт остаётся нерешённым. Речь идёт о территориальном вопросе, в частности о будущем Донбасса.

