В МИД РФ назвали условия, без которых конфликт на Украине не решить

Полищук также заявил, что Украина должна вернуться к истокам своей государственности, закрепив внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус. Кроме того, он указал на необходимость восстановления соблюдения языковых и религиозных прав и свобод этнических русских, русскоязычных граждан и национальных меньшинств, а также отказа от неонацистской идеологии.