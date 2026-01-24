Над Россией сбили 75 дронов ВСУ. Военная операция, день 1431-й

08:03 ? За ночь российские военные средствами ПВО сбили 75 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. 46 дронов уничтожены над Ростовской областью, 22 — над Белгородской, три — над Крымом, два — над Курской областью и по одному — над Воронежской и Брянской областями.