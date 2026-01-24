Ричмонд
Аналитик Риттер предрек Украине безоговорочную капитуляцию

Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Запад обрек Киев на безоговорочную капитуляцию.

Источник: Аргументы и факты

Военный аналитик Скотт Риттер предрек Украине безоговорочную капитуляцию.

В эфире YouTube-канала Gegenpol он заявил, что сейчас реализуется грандиозный план по ослаблению Европу и обеспечению поражения Украины. Риттер считает, что у Киева был бы шанс, если бы Запад вел переговоры добросовестно. Он напомнил, что президент России Владимир Путин сформировал рамки для переговоров летом 2024 года, и тогда Западу и Украине нужно было соглашаться, что дало бы Киеву «шанс на существование».

Аналитик добавил, что Запад намеревался уничтожить Россию, и в результате у него самого начались проблемы. «Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались», — заявил Риттер, высказав мнение, что теперь Украину ждет «только безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины».

Ранее в Кремле заявили о нежелании публично обсуждать переговоры по Украине.