В эфире YouTube-канала Gegenpol он заявил, что сейчас реализуется грандиозный план по ослаблению Европу и обеспечению поражения Украины. Риттер считает, что у Киева был бы шанс, если бы Запад вел переговоры добросовестно. Он напомнил, что президент России Владимир Путин сформировал рамки для переговоров летом 2024 года, и тогда Западу и Украине нужно было соглашаться, что дало бы Киеву «шанс на существование».