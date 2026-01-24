Шеф-повар с Урала Султанов получил две медали за разгром ВСУ на фронте

Мобилизованный в октябре 2022 года, Султанов служил в противотанковом отделении и прошёл с боями Сватово, Кременную, Авдеевку и Покровское. За проявленное мужество он был награждён медалями «За боевые отличия» и Жукова. Свои профессиональные кулинарные навыки, полученные за 23 года работы в общепите, он также применил на передовой, где долгое время не говорил про своё мирное ремесло. Командир раскрыл его талант, оценив вкусный плов для личного состава, после чего Султанов стал полковым поваром.