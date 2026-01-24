Шеф-повар с Урала Султанов получил две медали за разгром ВСУ на фронте

Мобилизованный в октябре 2022 года, Султанов служил в противотанковом отделении и прошёл с боями Сватово, Кременную, Авдеевку и Покровское. За проявленное мужество он был награждён медалями «За боевые отличия» и Жукова. Свои профессиональные кулинарные навыки, полученные за 23 года работы в общепите, он также применил на передовой, где долгое время не говорил про своё мирное ремесло. Командир раскрыл его талант, оценив вкусный плов для личного состава, после чего Султанов стал полковым поваром.
Летом 2024 года карьера военного для него прервалась: во время выполнения задачи в районе Серебрянского Лесничества в позицию его подразделения попала мина. Султанов получил множественные осколочные ранения руки и ноги. После госпиталя функции руки полностью не восстановились, что закрыло для него возможность вернуться как к службе, так и к прежней работе у плиты.
Опираясь на собственный опыт реабилитации и семейную традицию взаимопомощи — его бабушка и дедушка также помогали людям после Великой Отечественной войны, — ветеран нашёл новое призвание. Теперь Егор Султанов работает социальным координатором в фонде «Защитники Отечества». В его обязанности входит помощь бойцам и семьям погибших в оформлении документов, выплат, льгот и сопровождение при обращении в ведомства. Султанов, воспитывающий четверых детей, награждён также медалью «Участник специальной военной операции».
Ранее сообщалось, что ветеран специальной военной операции из Якутии Ростислав Павлов после возвращения с фронта вновь возглавил свою дизайн-студию и занялся творчеством. Во время боевых действий Павлов служил командиром мотострелкового отделения, по завершении контракта он вернулся к прежней деятельности, а также начал создавать комиксы. Сейчас он планирует развивать направление государственного дизайна, сотрудничая с госзаказчиками при поддержке Фонда «Защитники Отечества».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.