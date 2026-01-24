Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме заявили, что Европа своей политикой «убивает себя»

Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что критика Трампа в Давосе связана с энергетикой, миграцией и обороной Европы.

Источник: Аргументы и факты

Критика европейских стран, прозвучавшая со стороны президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, была обусловлена тем, что Европа медленно убивает сама себя. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

В интервью телеканалу Fox News он отметил, что высказывания Трампа в Давосе стали, по его словам, одним из наиболее значимых заявлений, когда-либо сделанных американскими президентами в отношении этого континента.

По словам Миллера, Европа подрывает собственную энергетику чрезмерным регулированием, становится зависимой от неэффективной «зеленой» энергетики и других государств, а также наносит себе ущерб безответственной миграционной политикой.

Кроме того, он заявил, что европейские страны на протяжении многих лет не инвестировали в собственные вооруженные силы и рассчитывали на Соединенные Штаты, которые, как указал Миллер, фактически субсидировали европейскую оборону.

21 января, выступая на Всемирном экономическом форуме, Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон заинтересован в сильных союзниках, в связи с чем Европе следует менять свою политику. Глава Белого дома также говорил, что европейские страны в настоящее время переживают «энергетический коллапс». По его словам, государств Европы не смогли бы нормально функционировать и столкнулись бы с серьезными угрозами безопасности без военной поддержки со стороны США.

Ранее аналитики издания American Conservative утверждали, что США критикуют ЕС за нежелание вести диалог с Россией.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше