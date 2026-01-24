Ректор Челябинского института развития образования Барабас объяснил переезд в НАО

«Губернатор Ирина Гехт чуть позже определит сектор работы. Да, суровый климат: когда в Челябинске комфортно минус 30, там достаточно комфортно и в минус 45. А бывает и так, что в Челябинске минус 30, а там в это же время минус 20. Будем привыкать к климату», — сказал Барабас.