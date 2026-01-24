Ректор Челябинского института развития образования Барабас объяснил переезд в НАО

На должности замгубернатора Барабас сосредоточится на развитии социальной сферы и образования.
Ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас, оставивший должность ректора Челябинского института развития образования, прокомментировал URA.RU переезд в Ненецкий автономный округ и назначение на должность замгубернатора. Он намерен сделать ставку на развитие социальной сферы и конкретно образования.
«Губернатор Ирина Гехт чуть позже определит сектор работы. Да, суровый климат: когда в Челябинске комфортно минус 30, там достаточно комфортно и в минус 45. А бывает и так, что в Челябинске минус 30, а там в это же время минус 20. Будем привыкать к климату», — сказал Барабас.
По мнению нового вице-губернатора, важно сделать жизнь более комфортной, более приятной для людей, внести положительные новшества в развитие системы образования. Что конкретно будет входить в функционал Барабаса, станет известно в ближайшее время.