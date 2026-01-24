Управляемые снаряды разнесли пункты дислокации ВСУ в Сумской области

В Сети появились снятые с дрона кадры нанесения ударов по местам скопления украинских боевиков в Сумской области.
По данным военных Telegram-каналов, под удар попали пункты временной дислокации военнослужащих противника и позиции дроноводов ВСУ, выявленные разведчиками российской группировки войск «Север».
Сообщается, что по обнаруженным объектам противника ударили расчеты гаубиц «Мста-Б» и Мста-С«. Для поражения целей были применены высокоточные боеприпасы “Краснополь”.
Информации о потерях противника в результате поражения ПВД и пунктов управления дронами нет.
Согласно сводке, которую опубликовал связанный с ГрВ «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», в течение суток российские военные уничтожили в Сумской области свыше восьми десятков украинских боевиков. Сообщается о поражении восьми пунктов управления БПЛА противника.
Напомним, накануне были опубликованы кадры уничтожения «Краснополем» бетонного бункера с укрывшимися в нем дроноводами ВСУ в Харьковской области.