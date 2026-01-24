Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляемые снаряды разнесли пункты дислокации ВСУ в Сумской области

По информации источников, в Сумской области нанесены удары по местам расположения украинских боевиков и позициям дроноводов ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры нанесения ударов по местам скопления украинских боевиков в Сумской области.

По данным военных Telegram-каналов, под удар попали пункты временной дислокации военнослужащих противника и позиции дроноводов ВСУ, выявленные разведчиками российской группировки войск «Север».

Сообщается, что по обнаруженным объектам противника ударили расчеты гаубиц «Мста-Б» и Мста-С«. Для поражения целей были применены высокоточные боеприпасы “Краснополь”.

Информации о потерях противника в результате поражения ПВД и пунктов управления дронами нет.

Согласно сводке, которую опубликовал связанный с ГрВ «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», в течение суток российские военные уничтожили в Сумской области свыше восьми десятков украинских боевиков. Сообщается о поражении восьми пунктов управления БПЛА противника.

Напомним, накануне были опубликованы кадры уничтожения «Краснополем» бетонного бункера с укрывшимися в нем дроноводами ВСУ в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше