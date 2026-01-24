Белый дом заявил, что Европа медленно убивает сама себя

Европа текущей политикой медленно убивает сама себя. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Его слова прозвучали в интервью телеканалу Fox News.
Он пояснил, что речь идет о критике, ранее озвученной президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Миллера, европейские страны ослабляют себя чрезмерным регулированием энергетики и делают ставку на нестабильные источники энергии. Кроме того, он указал на растущую зависимость Европы от других государств.
Отдельно представитель Белого дома упомянул миграционную политику европейских стран. Он считает, что она создает дополнительные внутренние риски и нагрузку на социальные системы. Также, по его оценке, многие государства ЕС на протяжении лет недостаточно вкладывались в собственную оборону.
«Европа медленно убивает себя, поскольку душит свою энергетику мерами регулирования и становится зависимой от нефункционирующей зеленой энергетики и других стран», — сказал Миллер.
Он добавил, что при этом европейские союзники долгое время рассчитывали на военную и финансовую поддержку со стороны США. В Вашингтоне считают такую модель несправедливой и нежизнеспособной в долгосрочной перспективе.
Ранее в американских документах по оборонной стратегии указывалось, что прежние власти США делали ставку на зависимых союзников по НАТО, а не на равноправных партнеров. В Пентагоне пришли к выводу, что такой подход оказался ошибочным. Там подчеркнули необходимость того, чтобы страны альянса брали на себя большую ответственность за собственную оборону.