ВСУ направили сводные подразделения ПВО в Сумскую область

«На Сумском направлении в Краснопольский район переброшены сводные подразделения специалистов ПВО 208-й зенитной ракетной бригады. Личный состав прикомандирован к 119-й отдельной бригаде теробороны», — рассказал источник.
Переброска подразделений связана с усилением обороны на данном участке. Зенитчики задействованы для укрепления боевых порядков и повышения устойчивости позиций в приграничных районах Сумской области.
Ранее сообщалось, что российские войска с помощью разведывательного беспилотника «Шторм» сорвали планы ВСУ по созданию глубокоэшелонированной обороны в Сумской области. Отмечалось, что украинская сторона пыталась возвести укрепления на расстоянии более 50 километров от линии боевого соприкосновения.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.