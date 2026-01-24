ВСУ направили сводные подразделения ПВО в Сумскую область

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью разведывательного беспилотника «Шторм» сорвали планы ВСУ по созданию глубокоэшелонированной обороны в Сумской области. Отмечалось, что украинская сторона пыталась возвести укрепления на расстоянии более 50 километров от линии боевого соприкосновения.