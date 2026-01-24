По его мнению, ключевой возможностью для завершения конфликта и спасения Украины стали предложения России, озвученные в июне 2024 года. Риттер заявил, что российский лидер Владимир Путин тогда сформировал конкретные рамки для переговоров, но Запад, понадеявшись на уничтожение или ослабление РФ, отказался от диалога, тем самым упустив исторический шанс.
Аналитик уверен, что стремление уничтожить Россию обернулось для западных стран колоссальными проблемами собственной безопасности, а судьбу, которую они изначально предписывали Москве, теперь переживает Киев. Риттер констатирует, что Украину ждёт неминуемая капитуляция, вызванная тотальным крахом во всех сферах — политической, экономической, военной и социальной.
«Включите мозги! Где вы были тогда? Ах, вы думали, что Россия слаба. Вы думали, что сможете победить Россию. Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались. Теперь произойдёт только безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины», — заявил Риттер.
Ранее французский генерал Пьер де Вилье, бывший глава Генштаба ВС Франции, заявил, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией. По его словам, продолжение текущей стратегии лишь подтвердит невозможность победы Украины силой, поэтому необходимо стремиться к справедливому и прочному миру с гарантиями безопасности.
