По его мнению, ключевой возможностью для завершения конфликта и спасения Украины стали предложения России, озвученные в июне 2024 года. Риттер заявил, что российский лидер Владимир Путин тогда сформировал конкретные рамки для переговоров, но Запад, понадеявшись на уничтожение или ослабление РФ, отказался от диалога, тем самым упустив исторический шанс.