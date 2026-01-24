Что на самом деле творит Трамп: Венесуэла, Гренландия, Куба и не только

— Честно говоря, его второе президентство серьезно отличается от первого, которое в 2017 году было случайным. Никто не ожидал, что он тогда победит, даже сам Трамп. Его участие в первых выборах скорее было ради рекламы, может быть даже ради юмора… Внезапно став президентом, он оказался не готов руководить страной, как и его команда, в которой он не нашел опоры. Именно поэтому весь его первый срок превратился в бесконечную свару с противниками, потому что его люди не могли проводить ту линию, которую он хотел.