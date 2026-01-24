Что на самом деле творит Трамп: Венесуэла, Гренландия, Куба и не только

Ситуация с Венесуэлой, Гренландией и Кубой — еще не доказывают империализм Трампа, считает политолог Федор Лукьянов.
Резкие заявления президента США Дональда Трампа по Венесуэле, Гренландии и Кубе являются отражением его внутренней политики. Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в интервью URA.RU уточнил, что в Венесуэле так и не свергли правящий режим и американский лидер не решится на силовое присоединение Гренландии. По словам эксперта, в Западном полушарии есть еще страны, к которым может проявить интерес Трамп.
Чего хочет Трамп.
— Сначала Трамп атаковал Венесуэлу, похитив Мадуро. Затем решил купить Гренландию, угрожая забрать ее по-плохому, если не получится иначе. А теперь положил глаз на Кубу — он заявил, что хочет добиться там смены власти до конца года. Почему американский президент делает такие заявления?
В первое президентство Трамп казался больше смешным, но сейчас он выглядит довольно устрашающим, заявил Федор Лукьянов.
— Честно говоря, его второе президентство серьезно отличается от первого, которое в 2017 году было случайным. Никто не ожидал, что он тогда победит, даже сам Трамп. Его участие в первых выборах скорее было ради рекламы, может быть даже ради юмора… Внезапно став президентом, он оказался не готов руководить страной, как и его команда, в которой он не нашел опоры. Именно поэтому весь его первый срок превратился в бесконечную свару с противниками, потому что его люди не могли проводить ту линию, которую он хотел.
Сейчас все иначе: он пришел уже «мобилизованный», готовый со своими соратниками вести ту программу, которой он придерживается. Лидер США стал увереннее, и мы это видим.
Он даже выглядит не так, как раньше. В свой первый президентский срок Трамп казался больше смешным, а сейчас выглядит устрашающим.
Поведение Трампа похоже на империализм, но его интерес к другим странам связан с решением вопросов внутренней политики США.
То, что он реализует во внешней политике, кажется неожиданным, потому что вся его избирательная кампания сводилась к нарративу: хватит заниматься не пойми чем, какими-то отдаленными регионами, и ввязываться в войны, надо работать с собственной страной. Однако то, что он делает в Западном полушарии, на самом деле не совсем внешняя политика.
Трамп таким образом решает вопросы, связанные с внутренней повесткой, — это миграция, борьба с контрабандой наркотиков и отчасти левой идеологией, которая у него ассоциируется с режимами Латинской Америки, прежде всего, с Венесуэлой.
Если говорить про более отдаленные регионы, то здесь все сложнее, однако тоже связано с внутренней политикой. Потому что, например, Иран — важнейший вопрос для Израиля. А Израиль для США — это избиратели, а также соответствующие деньги, которые идут на предвыборные кампании. Значит то, что делает Трамп, это все-таки продолжение той внутренней повестки, на которую он и рассчитывал, пусть это и похоже на ярко выраженный империализм.
Чего добился Трамп.
— Насколько, по вашему мнению, реальны планы Трампа расширить территорию США за счет Венесуэлы и Гренландии?
Трамп выкрал Мадуро, однако режим в Венесуэле остался прежним.
— Никакого расширения за счет Венесуэлы не будет, этого и не предполагалось. То, что произошло в этой республике, довольно нелинейный ход, потому что… Да, Трамп выкрал Мадуро, которому предъявили уголовные обвинения по американскому законодательству, но режим-то там остался. США не сделали ничего, чтобы сменить чавистов (сторонников политической идеологии левого толка, основанной на идеях Уго Чавеса, президента Венесуэлы в 1999—2013 гг., — прим. ред.). О ни остались на месте.
Трамп вряд ли добьется расширения США за счет Гренландии.
Более того, Трамп показал, что готов с ними работать, если они будут выполнять требования американцев. Называть Венесуэлу колонией или нет… Это все публицистика. Конечно, эта республика — не колония, но зависимая от США страна, как и многие другие.
Что касается Гренландии. Думаю, никакого прямого расширения США за счет этого острова не будет, как и выплат по миллиону долларов каждому гренландцу.
Это может вызвать ярость у левых и правых внутри США. На деле мы получим под аккомпанемент канонады то, что Трамп назовет лучшей сделкой в истории страны, на которую никто никогда не решался. Это будет то, что он и так бы получил, если бы настоятельно попросил, а именно некое расширение военного присутствия США в Гренландии на каких-то специальных условиях, или дополнительные права на разработку недр, но, когда и как их будут разрабатывать, никто не знает.
— Как конфликт США с Венесуэлой повлияет на Россию?
Отношения РФ и США из-за Венесуэлы, скорее всего, не изменятся, считает эксперт.
— Если честно, то мировая реакция на довольно беспрецедентные события с вывозом президента для суда в другую страну, довольно вялая. И это не случайно, ведь Трамп уже приучил многих к тому, что он способен на такой поступок. Да, осуждать его можно, но только это ничего не даст. А портить отношения с ним без какой-то серьезной причины, как мне кажется, никто не хочет, поэтому все относятся к этой теме аккуратно.
Конечно, для России это неприятно, потому что Венесуэла — наш партнер. С другой стороны, она территориально далеко, поэтому идеологическая политика внутри республики всегда стояла для нее выше, чем что-либо другое. Тем более, что в экономическом плане главным партнером Венесуэлы до последнего времени была не Россия, а Китай. Поэтому отношения РФ и США из-за этого, я думаю, не изменятся.
Относительно взаимоотношений России и Венесуэлы тяжело сказать, потому что опять же, режим в этой республике в общем-то остался прежним, что удивительно. Просто теперь действующая власть будет согласовывать какие-то действия с США.
Зачем Трампу Гренландия.
— Что изменится, если Гренландия войдет в состав США?
Теоретическое присоединение Гренландии к США может изменить политическую географию Арктики.
— Еще раз, я считаю, что никакого присоединения Гренландии к США не будет. Наиболее возможный сценарий — расширение там военного присутствия Штатов. В конце концов это самое ближнее для них зарубежье. Но если все-таки предполагать формальные изменения границ США в результате юридического присоединения к ней Гренландии, то, скорее всего, это изменит политическую географию Арктики.
Сейчас география сложная. Из-за существующего распределения территорий много споров. Если США гипотетически присоединят Гренландию, то они могут получить юридическое основание пересмотреть деление Арктики.
Что Трампу нужно от Кубы.
— Американская пресса сообщила, что Трамп нацелился на Кубу. Почему?
Рубио главный противник действующей власти на Кубе.
— У Трампа есть человек, для которого вопрос Кубы принципиален. Это Марко Рубио (госсекретарь США, — прим. ред.) — сын иммигрантов с Кубы, а именно той части сообщества страны, которые традиционно имеют антикубинский настрой и хотели бы смены власти, пришедшей туда после революции 1959 года. Думаю, что благодаря нему эта повестка продолжит там присутствовать. И это не противоречит взглядам Трампа, которому везде мерещатся коммунисты.
Пока нет ощущения, что Трамп готов пойти на что-либо, кроме экономического давления. Он вообще не любит рискованных действий, которые могут привести к серьезным издержкам, в том числе жертвам, особенно среди американцев.
Американские власти, желающие сместить режим на Кубе, могут предложить президенту этой республики Мигелю Диас-Канелю переговоры.
Да, высадка десанта для попытки оккупации Кубы возможна, но это риски, в том числе за счет сопротивления. Зачем ему это надо? Тем более, что Трамп сам же истерил из-за его предшественников, которые ввязывались в такие дела. Венесуэльский пример показывает, на что конкретно способен Трамп. Это сделать что-нибудь эффектное, сдвинуть ситуацию, не влезая в нее, а дальше ждать, что она сама урегулируется.
Я думаю, что сейчас кубинскому правительству предложат какие-нибудь открытые или закрытые переговоры, чтобы скорректировать идеологический курс Кубы, а также ее экономические ориентиры. А если они откажутся, в том числе из-за недопустимых условий переговоров, то американцы усилят давление на кубинцев. Тем более, что рычаги для этого есть: Куба уже лишилась важных для нее поставок нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы. Сейчас главный ее поставщик — Мексика, однако США в силах — это прекратить.
Кому еще может угрожать Трамп.
— Какие еще страны могут попасть под горячую руку ведущего колониальную политику Трампа?
Колумбия и Мексика могут стать следующими целями Трампа.
— Я бы не преувеличивал «горячесть» этой руки. Она скорее привыкшая разбрасывать карты в покер или двигать наперстки. Хотя довольно умело, надо признать. Дело не в горячей руке, а в том, что Трамп по разным причинам рассматривает Западное полушарие как регион, где Америка должна доминировать без всяких ограничений.
Отвечая на этот вопрос, стоит говорить о тех странах, которые как-то связаны с внутренней политикой США, — это Колумбия и Мексика. Первая, потому что именно она, а не Венесуэла — важный перевалочный пункт для наркотиков, идущих на американский рынок. Вторая, по той же причине, а также из-за массовой миграции. Думаю, что эти вопросы Трамп так или иначе будет решать с правительствами этих стран. Однако, на мой взгляд, он будет избегать военного вмешательства.