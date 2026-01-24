Ричмонд
Наши миномётчики уничтожили точку выгрузки снабжения ВСУ под Харьковом

Российская группировка войск «Север» ликвидировала точку выгрузки провизии и боеприпасов украинских войск в Харьковской области, лишив противника снабжения на этом участке. Об этом РИА «Новости» сообщили военные.

Источник: Life.ru

«С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществил доставку жизненно необходимых грузов. В результате точечных попаданий миномётного расчёта остатки живой силы противника в лесополосе остались без продовольствия и боекомплекта», — отметили в группировке.

Уточняется, что удар по точке подвоза провели миномётчики 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса российской группировки. Действия расчёта позволили сорвать доставку боеприпасов и продовольствия украинской армии на данном направлении.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Дроны использовались для подавления попыток противника доставить боеприпасы и живую силу на позиции.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.