Наши миномётчики уничтожили точку выгрузки снабжения ВСУ под Харьковом

«С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществил доставку жизненно необходимых грузов. В результате точечных попаданий миномётного расчёта остатки живой силы противника в лесополосе остались без продовольствия и боекомплекта», — отметили в группировке.
Уточняется, что удар по точке подвоза провели миномётчики 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса российской группировки. Действия расчёта позволили сорвать доставку боеприпасов и продовольствия украинской армии на данном направлении.
Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Дроны использовались для подавления попыток противника доставить боеприпасы и живую силу на позиции.
