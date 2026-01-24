Наши миномётчики уничтожили точку выгрузки снабжения ВСУ под Харьковом

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике и пехоте ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Дроны использовались для подавления попыток противника доставить боеприпасы и живую силу на позиции.