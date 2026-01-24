Ричмонд
Орбан сделал новое заявление об Украине: политик ужесточил позицию по финансированию Киева и членству в ЕС

Орбан заявил, что Венгрия не позволит выделять деньги Украине через бюджет ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать любые попытки выделения средств Украине через бюджет Европейского союза. В своём посте в социальной сети X он подчеркнул, что приоритетом для его правительства являются венгерские граждане, и подтвердил жёсткую позицию по двум ключевым вопросам.

«Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину», — написал Орбан.

Он добавил, что другие страны-члены ЕС могут самостоятельно финансировать Киев, если пожелают, но не через общие механизмы союза и не за счёт Венгрии. Премьер также отметил, что украинское руководство рассматривает Венгрию как препятствие на пути к членству в Евросоюзе и хочет «убрать её с дороги».

Прежде Орбан заявил, что Владимир Зеленский «перешёл черту» во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что критика Зеленским уровня поддержки со стороны Европы и личные выпады в адрес европейских лидеров, включая самого Орбана, вышли за рамки допустимого.

