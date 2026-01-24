Орбан сделал новое заявление об Украине: политик ужесточил позицию по финансированию Киева и членству в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать любые попытки выделения средств Украине через бюджет Европейского союза. В своём посте в социальной сети X он подчеркнул, что приоритетом для его правительства являются венгерские граждане, и подтвердил жёсткую позицию по двум ключевым вопросам.
«Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину», — написал Орбан.
Прежде Орбан заявил, что Владимир Зеленский «перешёл черту» во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что критика Зеленским уровня поддержки со стороны Европы и личные выпады в адрес европейских лидеров, включая самого Орбана, вышли за рамки допустимого.