Орбан сделал новое заявление об Украине: политик ужесточил позицию по финансированию Киева и членству в ЕС

Он добавил, что другие страны-члены ЕС могут самостоятельно финансировать Киев, если пожелают, но не через общие механизмы союза и не за счёт Венгрии. Премьер также отметил, что украинское руководство рассматривает Венгрию как препятствие на пути к членству в Евросоюзе и хочет «убрать её с дороги».