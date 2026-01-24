Орбан заявил, что Венгрия не позволит выделять деньги Украине через ЕС

Глава правительства подчеркнул, что Будапешт продолжает придерживаться принципа, согласно которому на первом месте стоят интересы собственных граждан. Он категорически исключил возможность направления венгерских средств на поддержку Киева через механизмы ЕС и выступил против членства Украины в Евросоюзе.
«Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину», — написал Орбан.
Он подчеркнул, что отдельные страны могут оказывать помощь самостоятельно, но не через общий бюджет ЕС и не за счёт Венгрии. По его словам, Киев видит в Будапеште препятствие на пути в Евросоюз.
Ранее премьер-министр Орбан отреагировал на резкие слова Владимира Зеленского, прозвучавшие в Давосе. Он заверил, что Венгрия, несмотря на критику в свой адрес, сохранит поставки электроэнергии и топлива Украине и продолжит поддерживать украинских беженцев.
