В МИД РФ назвали условия завершения конфликта на Украине: что нужно сделать

Ранее об урегулировании конфликта на Украине высказывался президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что Россия добивается долгосрочного и устойчивого мира. Такого, который будет обеспечивать безопасность всех сторон. При этом российский лидер давал понять, что не все участники конфликта готовы к такому подходу.