Для урегулирования конфликта Украине необходимо вернуться к внеблоковому статусу. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ Алексей Полищук. Его слова прозвучали в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что для достижения решения требуется устранить первопричины кризиса, сформированные при участии Запада. Речь идет, в первую очередь, об устранении возникших угроз безопасности РФ. Без подобного устойчивое урегулирование попросту невозможно.
Так, например, Украина должна отказаться от вступления в какие-либо военные и политические блоки. А также задуматься о сохранении прав человека.
«Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии», — сказал Полищук.
Ранее об урегулировании конфликта на Украине высказывался президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что Россия добивается долгосрочного и устойчивого мира. Такого, который будет обеспечивать безопасность всех сторон. При этом российский лидер давал понять, что не все участники конфликта готовы к такому подходу.