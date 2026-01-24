Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят ужесточить контроль за счетами и переводами иноагентов: что предлагают

Володин анонсировал законопроект об усилении контроля за счетами иноагентов.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал скорое рассмотрение законопроекта, ужесточающего финансовый контроль за иностранными агентами. Инициатива направлена на повышение эффективности мониторинга их денежных операций и оперативного пресечения нарушений.

В настоящее время банки обязаны предоставлять в Министерство юстиции справки о счетах и операциях иностранных агентов в бумажном виде, напомнил парламентарий. Новый законопроект предлагает перевести этот обмен в электронный формат и установить жёсткие сроки. Банки и государственные органы должны будут направлять запрашиваемые данные в течение трёх дней после получения запроса от Минюста.

«Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства», — подчеркнул Володин.

Он также добавил, что важно «пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну». Законопроект станет следующим шагом в ужесточении регулирования деятельности лиц, получающих иностранное финансирование.

Как писал сайт KP.RU, ранее Володин высказался о пенсионных накоплениях иноагентов. По его словам, пенсии россиян, признанных иноагентами, должна переводиться на специальные счета. При этом для их получения такие лица должны будут вернуться в Россию.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше