В Госдуме хотят ужесточить контроль за счетами и переводами иноагентов: что предлагают

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал скорое рассмотрение законопроекта, ужесточающего финансовый контроль за иностранными агентами. Инициатива направлена на повышение эффективности мониторинга их денежных операций и оперативного пресечения нарушений.
В настоящее время банки обязаны предоставлять в Министерство юстиции справки о счетах и операциях иностранных агентов в бумажном виде, напомнил парламентарий. Новый законопроект предлагает перевести этот обмен в электронный формат и установить жёсткие сроки. Банки и государственные органы должны будут направлять запрашиваемые данные в течение трёх дней после получения запроса от Минюста.
«Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства», — подчеркнул Володин.
Он также добавил, что важно «пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну». Законопроект станет следующим шагом в ужесточении регулирования деятельности лиц, получающих иностранное финансирование.
Как писал сайт KP.RU, ранее Володин высказался о пенсионных накоплениях иноагентов. По его словам, пенсии россиян, признанных иноагентами, должна переводиться на специальные счета. При этом для их получения такие лица должны будут вернуться в Россию.