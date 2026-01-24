Ричмонд
Подполье раскрыло цель ночной атаки ВС РФ по объектам энергетики Украины

В ночь на 24 января Россия нанесла комбинированный удар по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины с применением ракет разных типов и ударных беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале российского подполья.

Источник: Life.ru

«По суммарной оценке, в ударе было задействовано около 23 ракет различных типов, что указывает не на демонстративную акцию, а на целенаправленную операцию с чётко выбранным приоритетом целей», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в атаке применялись баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, включая «Искандер-М», Х-22/Х-32, «Искандер-К», «Кинжал», «Циркон», а также ракеты Х-59/69. Ключевой целью удара стала подстанция «Киев» напряжением 750 кВ в Киевской области, по которой, как утверждается, было нанесено концентрированное поражение несколькими типами ракет.

Также сообщается о поражении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киевской области, которые ранее уже получали серьёзные повреждения. В Житомирской области удары были нанесены по району Быстреевской ГЭС и севернее Радомышля, где, по данным подполья, располагались объекты военного назначения. Кроме того, в Черниговской области в районе Прилук поражены цели вблизи аэродрома и нефтебазы, а в Днепропетровской области удар пришёлся по военному объекту в районе города Самара, где находится один из полигонов ВСУ.

Ранее сообщалось, что танковые подразделения группировки войск «Южный» за январь уничтожили несколько десятков блиндажей и опорных пунктов ВСУ на константиновском направлении. Танки активно применяются для огневой поддержки пехоты, что позволяет ей продвигаться вперёд. Также подчёркивалось, что взаимодействие между танковыми расчётами и пехотой выстраивается по заранее согласованному плану и носит системный характер.

