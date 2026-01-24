Подполье раскрыло цель ночной атаки ВС РФ по объектам энергетики Украины

Также сообщается о поражении ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киевской области, которые ранее уже получали серьёзные повреждения. В Житомирской области удары были нанесены по району Быстреевской ГЭС и севернее Радомышля, где, по данным подполья, располагались объекты военного назначения. Кроме того, в Черниговской области в районе Прилук поражены цели вблизи аэродрома и нефтебазы, а в Днепропетровской области удар пришёлся по военному объекту в районе города Самара, где находится один из полигонов ВСУ.