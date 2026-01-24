Володин: Госдума рассмотрит закон по усилению контроля за деньгами иноагентов

Володин заявил, что сейчас банки обязаны предоставлять в Минюст справки по всем операциям иноагентов.
В ближайшее время Государственная дума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на усиление контроля за финансовыми операциями иноагентов. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«В ближайшее время приступим к рассмотрению законопроекта, усиливающего контроль за иностранными агентами. На сегодняшний день банки обязаны предоставлять в Минюст справки по всем операциям, счетам и вкладам иноагентов на бумажном носителе», — написал он в telegram-канале.
Представленной законодательной инициативой предлагается модернизировать систему обмена такими данными. В частности, закрепить возможность запроса сведений о счетах и денежных переводах иноагентов в электронном формате; а также установить обязанность банков и государственных органов направлять информацию о финансово-хозяйственной деятельности таких лиц в срок не позднее трех дней с момента получения запроса Минюста. По словам Вячеслава Володина, реализация данных изменений позволит усилить контроль за финансовыми операциями иностранных агентов и обеспечить более оперативное реагирование на случаи нарушения ими законодательства.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года на территории России вступила в силу единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% для граждан, которым присвоен статус иноагента. Володин подчеркивал, что принятие данных поправок связано с пересмотром государственного подхода к лицам, включенным в соответствующий реестр. По его словам, такие граждане не должны продолжать пользоваться налоговыми преференциями: для них будет увеличена налоговая нагрузка, а также ограничено право на часть налоговых вычетов и льгот.