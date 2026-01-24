Володин: Госдума рассмотрит закон по усилению контроля за деньгами иноагентов

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года на территории России вступила в силу единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% для граждан, которым присвоен статус иноагента. Володин подчеркивал, что принятие данных поправок связано с пересмотром государственного подхода к лицам, включенным в соответствующий реестр. По его словам, такие граждане не должны продолжать пользоваться налоговыми преференциями: для них будет увеличена налоговая нагрузка, а также ограничено право на часть налоговых вычетов и льгот.