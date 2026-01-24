«Пять опор рухнули»: в Мурманске произошел масштабный блэкаут

Мурманск и Североморск столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом. Из-за масштабной аварии на линиях электропередачи два крупнейших северных города практически полностью оказались лишены электроснабжения. Причиной коллапса стало критическое обледенение опор, не выдержавших аномальной ледяной нагрузки в условиях полярной зимы 2026 года. К настоящему времени удалось восстановить электроснабжение на всех котельных и власти поэтапно начнут возвращать тепло в дома.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Телеграм-канале сообщил, что масштаб разрушений оказался серьезнее, чем предполагалось изначально. «По итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор. Организована доставка новых конструкций из Ленинградской области и Республики Карелия», — подчеркнул руководитель региона. По его словам, на данный момент «электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома северян».
Ситуация в жилом секторе остается критической, что вынудило городские власти пойти на крайние превентивные меры. Глава города Мурманска Иван Лебедев предупредил жителей о начале экстренных технических работ в микрорайоне Роста.
«Начинаем слив воды из систем отопления 29 двухэтажных многоквартирных домов, так как небольшие по площади здания теряют тепло быстрее остальных. Это вынужденная мера, чтобы не вывести из строя коммуникации», — пояснил градоначальник на своей странице в соцсетях. Он также добавил, что системы будут перезапущены и донастроены в максимально сжатые сроки после восстановления питания.
Информационный ресурс Shot уточняет, что резкий провал напряжения в сети привел к отключению не только жилых кварталов, но и всей ключевой инфраструктуры, включая больницы, которые были переведены на работу от автономных генераторов. На ликвидацию последствий аварии были брошены 49 бригад и 83 единицы спецтехники. Правоохранительные органы уже отреагировали на инцидент: региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о надежности энергоснабжения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».