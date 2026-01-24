«Пять опор рухнули»: в Мурманске произошел масштабный блэкаут

Информационный ресурс Shot уточняет, что резкий провал напряжения в сети привел к отключению не только жилых кварталов, но и всей ключевой инфраструктуры, включая больницы, которые были переведены на работу от автономных генераторов. На ликвидацию последствий аварии были брошены 49 бригад и 83 единицы спецтехники. Правоохранительные органы уже отреагировали на инцидент: региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о надежности энергоснабжения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».