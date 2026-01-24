Лебедев: в Харькове после взрывов загорелась электроподстанция

Сообщалось о взрывах на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в украинской столице, а также на подстанциях в городе Белая Церковь и в районе села Наливайковка Киевской области. По информации источников, взрывы были слышны также на объектах инфраструктуры в Харькове и Черкассах.