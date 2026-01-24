Ричмонд
Лебедев: в Харькове после взрывов загорелась электроподстанция

Координатор подполья сообщил о повреждении одного из ключевых элементов энергоснабжения восточной части Харькова.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу в Харькове в результате взрывов загорелась одна из электроподстанций, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, возгорание произошло на расположенной в промзоне Харькова подстанции «Лосевое» 330 кВ.

«На объекте начался крупный пожар, зафиксированы серьезные повреждения оборудования», — написал координатор подполья.

Он назвал поврежденную подстанцию одним из ключевых элементов энергоснабжения восточной части Харькова и промышленных зон в этом районе.

Напомним, в ночь на субботу на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы на объектах энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

Сообщалось о взрывах на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в украинской столице, а также на подстанциях в городе Белая Церковь и в районе села Наливайковка Киевской области. По информации источников, взрывы были слышны также на объектах инфраструктуры в Харькове и Черкассах.