МИД Приднестровья заявил о росте зависимости Молдавии от Румынии и НАТО

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Молдавия все больше интегрируется и зависит от Румынии и структур НАТО, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Источник: Sputnik

Ранее спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что поддержал бы идею объединения с Румынией на референдуме, хотя считает преждевременным его проведение. Лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк также ранее сообщил, что на ближайшем заседании парламента намерен поднять вопрос о проведении референдума по объединению с Румынией.

По данным социологических исследований на конец 2025 гоад, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

«Что касается политических действий и так далее, то я вижу, что зависимость и интегрированность Молдовы в румынские и натовские структуры с каждым днём всё больше и больше возрастает. Насколько это отвечает экономическим интересам, социальным, гуманитарным, международным интересам Молдовы — это уже другой вопрос», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Глава МИД ПМР напомнил, что отношения Молдавии и Румынии носят многолетний и комплексный характер. По его словам, в Молдавии проживает порядка миллиона румынских граждан.

«Молдова полностью интегрирована в образовательное пространство. Молодежь молдавская, она учит румынский язык. Молдавского языка не существует. То есть, собственно говоря, образующие нацию, такой элемент, как язык, отсутствует сегодня», — отметил Игнатьев.

Глава МИД ПМР также сообщил, что Молдавия полностью интегрирована в военно-политическую систему НАТО.

«У Молдовы с Румынией нет договора о государственной границе, как вы знаете тоже. Пограничники молдавские вместе с румынскими патрулируют эту границу. На территории Молдовы действуют натовские стандарты, натовские центры. Значит, миссия “Фронтекс” совместная, тоже полицейская миссия. Молдова уже давно функционирует в рамках натовской, румынской системы. Это та реальность, которая есть на сегодняшний день», — добавил Игнатьев.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

