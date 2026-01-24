Telegraph: членству Украины в ЕС угрожает план Трампа

Отмечается, что заключенное после возможного мирного урегулирования с Россией соглашение о зоне свободной торговли могло бы значительно ускорить послевоенное восстановление Украины, но, по мнению Фолконера, такая схема может лишить Киев возможности стать членом ЕС. Это обусловлено тем, что все страны должны передать Еврокомиссии контроль над внешней торговлей.