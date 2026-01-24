Telegraph: членству Украины в ЕС угрожает план Трампа

Членству Украины в ЕС угрожает план президента США Дональда Трампа по созданию зоны свободной торговли, считает бывший главный торговый переговорщик Великобритании Кроуфорд Фолконер.
Дипломат пояснил, что правила ЕС не разрешают государствам-членам заключать собственные торговые соглашения с третьими государствами, пишет The Telegraph.
Отмечается, что заключенное после возможного мирного урегулирования с Россией соглашение о зоне свободной торговли могло бы значительно ускорить послевоенное восстановление Украины, но, по мнению Фолконера, такая схема может лишить Киев возможности стать членом ЕС. Это обусловлено тем, что все страны должны передать Еврокомиссии контроль над внешней торговлей.
Эксперт добавил, что единственный способ, при котором это могло бы работать, если бы ЕС сам заключил с США соглашение о свободной торговле, что случится маловероятно.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет его страна не даст Украине вступить в Евросоюз.