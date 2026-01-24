Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отдавать предпочтение пути мира, свободы и сотрудничества, а не военной эскалации. Об этом он написал в своей статье для газеты Berliner Zeitung.
По его мнению, в политике прежде всего необходимо стремиться к укреплению мира, свободы и взаимодействия, а не создавать новые образы врагов, подчеркнул Шредер.
Он выразил удивление тем, что «эксперты по безопасности» рисуют картину надвигающейся войны России с НАТО, хотя американские разведки считают такой сценарий маловероятным.
Кроме того, экс-канцлер отметил, что Евросоюз уже тратит на оборону в полтора раза больше, чем весь российский военный бюджет.
По его словам, если европейский континент станет примером мира, это способно укрепить его силу и суверенитет на международной арене.
Ранее Герхард Шредер в авторской статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Берлину необходимо возобновить сотрудничество с Россией в области энергоресурсов.