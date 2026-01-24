Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший канцлер Германии Шредер призвал остановить наращивание вооружений

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отдавать предпочтение пути мира, свободы и сотрудничества, а не военной эскалации.

Источник: Аргументы и факты

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отдавать предпочтение пути мира, свободы и сотрудничества, а не военной эскалации. Об этом он написал в своей статье для газеты Berliner Zeitung.

По его мнению, в политике прежде всего необходимо стремиться к укреплению мира, свободы и взаимодействия, а не создавать новые образы врагов, подчеркнул Шредер.

Он выразил удивление тем, что «эксперты по безопасности» рисуют картину надвигающейся войны России с НАТО, хотя американские разведки считают такой сценарий маловероятным.

Кроме того, экс-канцлер отметил, что Евросоюз уже тратит на оборону в полтора раза больше, чем весь российский военный бюджет.

По его словам, если европейский континент станет примером мира, это способно укрепить его силу и суверенитет на международной арене.

Ранее Герхард Шредер в авторской статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Берлину необходимо возобновить сотрудничество с Россией в области энергоресурсов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше