На Западе назвали выступление Зеленского в Давосе неблагодарным и оторванным от реальности

«Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность», — написал Панчевски в соцсети X.
Он напомнил, что украинское государство существует исключительно на европейские деньги. Журналист привёл в пример только Германию, которая ежегодно выделяет около 8 миллиардов евро на поддержку украинских беженцев.
Напомним, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе было прервано из-за нехватки времени. Во время сессии вопросов и ответов модератор обратил внимание на то, что участники, находящиеся за спиной президента, сигнализируют о необходимости завершить мероприятие. В ответ на это Зеленский с иронией спросил: «Со мной неинтересно?».
