На Западе назвали выступление Зеленского в Давосе неблагодарным и оторванным от реальности

Выступление экс-комика Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме вызвало шок в западных СМИ. Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски заявил, что оно показало оторванность лидера от реальности.

«Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность», — написал Панчевски в соцсети X.

Он напомнил, что украинское государство существует исключительно на европейские деньги. Журналист привёл в пример только Германию, которая ежегодно выделяет около 8 миллиардов евро на поддержку украинских беженцев.

Напомним, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе было прервано из-за нехватки времени. Во время сессии вопросов и ответов модератор обратил внимание на то, что участники, находящиеся за спиной президента, сигнализируют о необходимости завершить мероприятие. В ответ на это Зеленский с иронией спросил: «Со мной неинтересно?».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
