Журналист Панчевски: Зеленский потерял связь с реальностью

Зеленский теряет контроль над ситуацией, заявили на Западе.

Источник: Аргументы и факты

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски отметил, что речь Владимира Зеленского в Давосе продемонстрировала его отрыв от реальности.

«Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги», — написал он в соцсети X*.

Журналист обратил внимание на то, что только Германия ежегодно тратит около восьми миллиардов евро на содержание украинских беженцев.

Он также добавил, что коррупционный скандал достиг ближайшего окружения Зеленского, в результате чего некоторым соратникам пришлось покинуть свои посты или даже бежать из страны. Кроме того, по информации следствия и западных спецслужб, около трети каждой крупной сделки, финансируемой за счет донорской помощи, разворовывается.

В своем выступлении Зеленский сосредоточился на критике европейских стран, обвиняя их в пассивности. По его словам, союзники рекомендуют украинской стороне избегать упоминания ракет Tomahawk в беседах с американскими представителями и воздерживаться от обсуждения темы ракет Taurus.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

