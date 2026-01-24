Мира не будет: в Британии раскрыли установку Зеленского в Абу-Даби

Эксперт подчеркивает, что и украинская сторона, несмотря на колоссальное давление со стороны Вашингтона, не готова уступать в вопросе границ. «Нет никаких признаков того, что Зеленский может или захочет пойти на эту огромную уступку русским, даже если американцы будут настойчиво подталкивать его к этому. В этом и заключается главная проблема», — резюмировал эксперт.