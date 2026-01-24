Политолог Лукьянов назвал две страны, на которые Трамп может усилить давление

«Стоит говорить о тех странах, которые как-то связаны с внутренней политикой США, — это Колумбия и Мексика. Первая, потому что именно она, а не Венесуэла — важный перевалочный пункт для наркотиков, идущих на американский рынок. Вторая, по той же причине, а также из-за массовой миграции. Думаю, что эти вопросы Трамп так или иначе будет решать с правительствами этих стран. Однако, на мой взгляд, он будет избегать военного вмешательства», — сообщил Лукьянов.