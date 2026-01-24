Ричмонд
Политолог Лукьянов назвал две страны, на которые Трамп может усилить давление

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Колумбию и Мексику. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Трамп продолжит давление на латиноамериканские страны.

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Колумбию и Мексику. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Стоит говорить о тех странах, которые как-то связаны с внутренней политикой США, — это Колумбия и Мексика. Первая, потому что именно она, а не Венесуэла — важный перевалочный пункт для наркотиков, идущих на американский рынок. Вторая, по той же причине, а также из-за массовой миграции. Думаю, что эти вопросы Трамп так или иначе будет решать с правительствами этих стран. Однако, на мой взгляд, он будет избегать военного вмешательства», — сообщил Лукьянов.

3 января 2026 года президент США Дональд Трамп направил угрозы в адрес главы Колумбии Густаво Петро. Американский лидер указал на проблему производства кокаина на ее территории и его поставок в Соединенные Штаты. Тогда он подчеркнул, что эта ситуация требует особого внимания со стороны колумбийского руководства. А чуть позже, 5 января 2026 года, Трамп заявил, что может обратить внимание и на Мексику, так как считает, что страной управляют картели.

