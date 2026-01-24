Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В переговорах по Украине главное не место проведения, а их содержание, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время вопрос так не стоит. Главное — не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей», — ответил он на просьбу назвать список стран, готовых помочь в организации контактов.

Полищук подчеркнул, что без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкориджа, долгосрочное урегулирование невозможно.

Дипломат отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей новых российских регионов и искоренить первопричины кризиса. Украина должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.

Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.

На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В Эмиратах также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше