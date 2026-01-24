В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине

«В настоящее время вопрос так не стоит. Главное — не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей», — ответил он на просьбу назвать список стран, готовых помочь в организации контактов.
Полищук подчеркнул, что без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкориджа, долгосрочное урегулирование невозможно.
Дипломат отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей новых российских регионов и искоренить первопричины кризиса. Украина должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.
Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.
На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В Эмиратах также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.