Артиллерия разнесла замаскированный узел обороны ВСУ в Запорожской области

Военкор Руденко сообщил об уничтожении российскими артиллеристами укрепленных позиций и блиндажей ВСУ в лесополосах Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения российскими артиллеристами замаскированного узла обороны ВСУ в Запорожской области опубликовал в субботу в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

Согласно его сведениям, в ходе разведки с воздуха российские военные выявили ряд опорников и укрепленных позиций, оборудованных противником в лесополосах.

«В лесополосах противник заранее оборудовал сеть опорных пунктов и скрытых укрытий, пытаясь удержать рубеж и перекрыть подходы на данном участке. Лесополосы были превращены в хорошо замаскированный узел обороны», — написал военкор.

По его словам, по выявленным целям ударили расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» российской группировки войск «Восток».

«В результате огневого поражения разрушены укрепленные позиции и блиндажи, уничтожены огневые точки противника», — сообщил Руденко.

Информации о потерях противника в результате ударов нет.

Ранее были опубликованы кадры поражения управляемыми снарядами «Краснополь» пунктов временной дислокации украинских боевиков и позиций дроноводов ВСУ, выявленных разведчиками российской ГрВ «Север» в Сумской области.