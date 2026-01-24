Политолог Лукьянов назвал причину распределения сфер влияния в Арктике

«Если все-таки предполагать формальные изменения границ США в результате юридического присоединения к ним Гренландии, то, скорее всего, это изменит политическую географию Арктики. Сейчас она сложная. Из-за существующего распределения территорий много споров. Если США гипотетически присоединят Гренландию, то они могут получить юридическое основание пересмотреть деление Арктики», — рассказал Лукьянов.