Политолог Лукьянов назвал причину распределения сфер влияния в Арктике

Формальные изменения границ США за счет присоединения к ним Гренландии могут повлиять на границы Арктики. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Существующее распределение территорий в Арктике вызывает много споров.

Формальные изменения границ США за счет присоединения к ним Гренландии могут повлиять на границы Арктики. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Если все-таки предполагать формальные изменения границ США в результате юридического присоединения к ним Гренландии, то, скорее всего, это изменит политическую географию Арктики. Сейчас она сложная. Из-за существующего распределения территорий много споров. Если США гипотетически присоединят Гренландию, то они могут получить юридическое основание пересмотреть деление Арктики», — рассказал Лукьянов.

22 января стало известно, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе договорился о «рамках будущего соглашения по Гренландии». По словам американского лидера, сделка даст США право на добычу полезных ископаемых и участие острова в системе противоракетной обороны «Золотой купол». Вопрос суверенитета Дании над Гренландией не обсудили.

