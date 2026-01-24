Решение молдавских властей о выходе из СНГ является глупым и вредительским — ПКРМ

«Компрадорская и антинародная власть в лице неполноценно легитимной президентки, марионеточного правительства, а также послушного парламентского большинства объявила о начале финальной стадии ликвидации молдавского государства. Решение о выводе страны из СНГ выглядит не просто глупым, но и откровенно вредительским», — говорится в заявлении.
Оппозиция отмечает, что ни одно из более 280 соглашений в рамках СНГ не наносило вред и не имело отрицательного эффекта для стран-участниц, и тем более для небольшой, небогатой и уязвимой Молдовы.
«Участие Молдовы в едином пространстве СНГ, распространившегося практически на всю территорию бывшего СССР, не только позволяло сохранять гуманитарные и культурные связи, но и предоставляло существенный потенциал для роста и развития — доступные энергоресурсы, выгодные и стабильные рынки сбыта, доступ к производственной кооперации и технологиям, рынкам труда и так далее», — подчеркивается в заявлении политформирования.
В ПКРМ также считают, что молдавские власти намерено уничтожают экономику Молдовы, чтобы потом передать ее под руководство Румынии.
«За пафосной риторикой власти о необходимости терпеть ради присоединения к ЕС скрывается очевидное намерение обанкротить и ослабить Молдову, с последующим поглощением ее беднейшей страной Европы — Румынией», — говорится в заявлении коммунистов.
Оппозиция отмечает, что синхронность заявлений Санду, премьер-министра и министра иностранных дел о готовности к объединению с Румынией и начале процедуры выхода страны из СНГ — это не простое совпадение, а элементы финального этапа уничтожения молдавской государственности.
Коммунисты подчеркивают, что усилиями властей Молдовы и их западных кураторов страна находится в тяжелой ситуации: традиционные рынки и связи с Востоком потеряны, а новые еще не налажены. В этих условиях Санду заявляет о «несостоятельности» Молдовы как государства.