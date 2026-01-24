Решение молдавских властей о выходе из СНГ является глупым и вредительским — ПКРМ

«Участие Молдовы в едином пространстве СНГ, распространившегося практически на всю территорию бывшего СССР, не только позволяло сохранять гуманитарные и культурные связи, но и предоставляло существенный потенциал для роста и развития — доступные энергоресурсы, выгодные и стабильные рынки сбыта, доступ к производственной кооперации и технологиям, рынкам труда и так далее», — подчеркивается в заявлении политформирования.