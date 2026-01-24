Ричмонд
Чернигов полностью обесточен после ночной атаки ВС РФ

Пресс-служба Черниговского городского совета сообщила в своем Telegram-канале, что в результате массированного удара ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры было повреждено соответствующее оборудование, что привело к полному обесточиванию города.

В Облэнерго подтвердили, что в ходе обстрела был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе. Света лишились сотни тысяч потребителей. Сейчас энергетики уже пытаются восстановить подачу энергии, но ситуация может затянуться.

В связи с почти полным обесточиванием Чернигова объекты критической инфраструктуры начали переход на работу от альтернативных источников питания. Но этот процесс требует определенного времени, говорится в заявлении горсовета.