Орбан заявил, что Венгрия не позволит финансировать Украину через ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X*, что страна не позволит другим государствам выделять финансовую помощь Украине через механизмы Европейского союза. Он отметил, что Будапешт придерживается позиции о приоритете собственных граждан и патриотическом управлении.
В публикации Орбана указывалось, что он выступает против вступления Украины в ЕС и против направления венгерских средств Киеву. Он подчеркнул, что, если другие государства намерены оказывать финансовую поддержку, они могут делать это, но не через Европейский союз и не за счет Венгрии. При этом он добавил, что Киев рассматривает Будапешт как препятствие на пути к европейскому членству и желает, чтобы Венгрия «ушла с дороги».
«НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину», — написал он.
Ранее глава киевского режима во время выступления в Давосе заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Он также попытался высмеять Европу за неспособность обеспечить собственную безопасность. Говоря о «слабости» европейцев, он упомянул отправку, как он выразился, ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и назвал это «неправильным» сигналом России и Китаю.
