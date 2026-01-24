Орбан заявил, что Венгрия не позволит финансировать Украину через ЕС

В публикации Орбана указывалось, что он выступает против вступления Украины в ЕС и против направления венгерских средств Киеву. Он подчеркнул, что, если другие государства намерены оказывать финансовую поддержку, они могут делать это, но не через Европейский союз и не за счет Венгрии. При этом он добавил, что Киев рассматривает Будапешт как препятствие на пути к европейскому членству и желает, чтобы Венгрия «ушла с дороги».