Присоединение Гренландии к США — маловероятный сценарий.
Президент США Дональд Трамп может решиться на расширение военного присутствия США в Гренландии. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Что касается Гренландии. Думаю, никакого прямого расширения США за счет этого острова не будет, как и выплат по миллиону долларов каждому гренландцу. Это может вызвать ярость у левых и правых внутри США. На деле мы получим под аккомпанемент канонады то, что Трамп назовет лучшей сделкой в истории страны, на которую никто никогда не решался. Это будет то, что он и так бы получил, если бы настоятельно попросил, а именно некое расширение военного присутствия США в Гренландии на каких-то специальных условиях, или дополнительные права на разработку недр, но, когда и как их будут разрабатывать, никто не знает», — сообщил Лукьянов.
22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о «рамках будущего соглашения по Гренландии». По словам американского лидера, сделка даст США право на добычу полезных ископаемых и участие острова в системе противоракетной обороны «Золотой купол». Вопрос суверенитета Дании над Гренландией не обсудили.