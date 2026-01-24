Трамп может решиться на расширение военного присутствия США в Гренландии

«Что касается Гренландии. Думаю, никакого прямого расширения США за счет этого острова не будет, как и выплат по миллиону долларов каждому гренландцу. Это может вызвать ярость у левых и правых внутри США. На деле мы получим под аккомпанемент канонады то, что Трамп назовет лучшей сделкой в истории страны, на которую никто никогда не решался. Это будет то, что он и так бы получил, если бы настоятельно попросил, а именно некое расширение военного присутствия США в Гренландии на каких-то специальных условиях, или дополнительные права на разработку недр, но, когда и как их будут разрабатывать, никто не знает», — сообщил Лукьянов.