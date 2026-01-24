На Западе всерьез обеспокоились происходящим в ВСУ. Все из-за того, что на ключевые посты в украинской армии стали назначать откровенных фашистов. Об этом заявило немецкое издание Junge Welt.
Как отмечает издание, поводом для беспокойства стала возможная отставка главкома ВСУ Александра Сырского. Его, как утверждают авторы, может заменить основатель нацбатальона «Азов»* Андрей Билецкий**. Сейчас он командует 3-м армейским корпусом.
«Послужной список» Билецкого** впечатляет. Он был напрямую связан с ультраправой средой. А 3-й армейский корпус, которым он управляет, это «так сказать, отрегулированная версия его фашистского полка Азов*», пишет издание.
«Неонацисты Киева захватывают власть. Уже несколько дней на Украине говорят о возможной замене главкома ВСУ Александра Сырского», — пишет Junge Welt.
Авторы подчеркивают, что речь идет не просто о военном назначении. По их версии, усиливается влияние радикальных националистов в армии.
Напомним, в ВСУ уже давно присутствуют командиры-садисты. Так, например, офицер украинской армии Леонид Семенюк откровенно издевался над российскими пленными в соцсетях. Он публиковал их фото, после чего пририсовывал эмодзи клоунов.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.