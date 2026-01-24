На Западе паникуют из-за новых командиров ВСУ: до власти дорвались фашисты

Напомним, в ВСУ уже давно присутствуют командиры-садисты. Так, например, офицер украинской армии Леонид Семенюк откровенно издевался над российскими пленными в соцсетях. Он публиковал их фото, после чего пририсовывал эмодзи клоунов.