Узбекистан поднялся на пять строчек в рейтинге самых сильных армий мира

По данным центра, почти 19 млн населения страны относятся к трудовым и мобилизационным ресурсам, а 15,9 млн — признаны пригодными к военной службе. По этому показателю страна входит в число мировых лидеров.
Численность действующих военнослужащих составляет около 120 тыс. человек. Основная часть личного состава — около 95 тыс. — служит в сухопутных войсках, остальные — в авиации.
На вооружении страны находится 159 воздушных судов, из которых 87 считаются боеготовыми. В составе ВВС насчитывается 101 вертолет, включая 34 ударных, 19 из которых находятся в боевой готовности.
Сухопутные войска располагают 470 танками, более половины из них готовы к эксплуатации. Общее количество бронетехники превышает 8,6 тыс. единиц. В арсенале имеются самоходные и буксируемые артиллерийские установки, а также реактивные системы залпового огня.
Узбекистан остался самой сильной военной державой в Центральной Азии. В рейтинге далее следуют Казахстан (58-е место), Туркменистан (78-е), Таджикистан (100-е) и Кыргызстан (109-е).
В мировом рейтинге лидерами остаются США, Россия и Китай.