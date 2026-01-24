Ричмонд
Делегация России покинула отель перед вторым днем переговоров в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 24 янв — РИА Новости. Российская делегация во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым покинула гостиницу в столице ОАЭ перед вторым днем заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с Костюковым.

