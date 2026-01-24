Дания обратилась к НАТО за поддержкой по Арктике

По ее словам, Дания получила поддержу НАТО в этом вопросе. «Теперь мы будем дальше обсуждать, как именно это будет выглядеть», — скзаала Фредериксен.
Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман, выступая в интервью РИА Новости, подчеркнул, что стратегическое значение Гренландии для США неоспоримо — однако в современных геополитических реалиях Вашингтону следует действовать с учетом сложившейся мировой обстановки.
