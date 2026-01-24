Ричмонд
Дания обратилась к НАТО за поддержкой по Арктике

Дания обратилась к НАТО с просьбой уделить приоритетное внимание Арктике. Об этом рассказала премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает tv2.dk.

Источник: Alessio Soggetti/CC0

По ее словам, Дания получила поддержу НАТО в этом вопросе. «Теперь мы будем дальше обсуждать, как именно это будет выглядеть», — скзаала Фредериксен.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман, выступая в интервью РИА Новости, подчеркнул, что стратегическое значение Гренландии для США неоспоримо — однако в современных геополитических реалиях Вашингтону следует действовать с учетом сложившейся мировой обстановки.

