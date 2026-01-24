Глава МИД России Сергей Лавров 20 января по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году отметил, что Китай переиграл Запад в торговле, экономике и инвестициях по его же правилам. Высокие экономические и финансовые показатели КНР «говорят сами за себя». Он также подчеркнул, что Запад пытается замедлить рост Китая с помощью пошлин и санкций.