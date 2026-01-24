В документе Пентагона говорится что, ключевой целью является «установление стратегической стабильности и снижение напряженности в отношениях с Вооруженными силами Китая».
Стратегия была опубликована на фоне подготовки к возможной апрельской встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и стремления Белого дома сократить риски конфронтации вокруг Тайваня, объясняется в статье.
В документе подчеркивается, что приоритетом для США остается Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион, тогда как в Европе, на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке Вашингтон рассчитывает на большую ответственность союзников.
«Пока американские войска сосредоточены на обороне страны и Индо-Тихоокеанском регионе, наши союзники и партнеры в других регионах возьмут на себя основную ответственность за собственную оборону», — отмечается в стратегии.
В отличие от стратегии 2018 года, где Китай назывался ревизионистской державой, новый документ фиксирует заинтересованность США в расширении каналов связи между военными ведомствами двух стран для предотвращения непреднамеренных инцидентов. При этом Пентагон намерен укреплять оборонительные возможности вдоль так называемой Первой островной цепи, включающей Японию, Филиппины и Тайвань, который в тексте прямо не упоминается.
Глава МИД России Сергей Лавров 20 января по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году отметил, что Китай переиграл Запад в торговле, экономике и инвестициях по его же правилам. Высокие экономические и финансовые показатели КНР «говорят сами за себя». Он также подчеркнул, что Запад пытается замедлить рост Китая с помощью пошлин и санкций.