Посол России посетил Гагаузию: пообщался с местным управлением и посетил школу

Дипломат был принят первым заместителем председателя Исполкома Ильей Узуном и председателем Народного собрания Гагаузии (НСГ) Николаем Орманжи. В ходе беседы принимающая сторона поделилась оценками ситуации в регионе, а также соображениями по экономическому и культурно-гуманитарному взаимодействию с регионами России.
Глава дипмиссии поддержал важность развития взаимовыгодного сотрудничества наших народов, связанных многовековыми историческими и духовными узами, при строгом уважении суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела государств. Было отмечено, что укрепление общего цивилизационного пространства несет в себе значительные преимущества, особенно для молодежи, в плане культурного обогащения, расширения познавательных и образовательных горизонтов.
«Мы осуществляем такие визиты регулярно на протяжении всего времени, которое я нахожусь в Республике Молдова. Я посещаю Комрат, бываю во всем этом регионе, и сегодня основная цель нашей поездки носит культурный характер», — отметил Озеров.
В Комрате посол побывал также в лицее имени Мавроди, которому от имени Дипмиссии России была вручена партия книг российских авторов. Озерова ознакомили с коллекцией школьного этнографического музея, отражающей уникальность гагаузских традиций как органичного сплава различных культур.
Откликаясь на неизменно высокий интерес к русскоязычным изданиям, посольство передало в дар школьной библиотеке собрание книг русской классики, а также экземпляры издаваемого в Молдове литературного журнала «Русское поле».
«Это книги, которые, как мы считаем, необходимы для воспитания молодого поколения на основе идеалов добра и справедливости, верности своим идеалам и принципам, верности своей вере. Об этом писали все русские писатели, и сегодня мы передали такую подборку книг, которая представляет основных российских авторов, кто важен для воспитания молодого поколения, для формирования правильного отношения и к языку, и в целом к культуре», — подчеркнул Олег Озеров.
Посол России в Молдове Олег Озеров поблагодарил гагаузских друзей за радушное гостеприимство. Подтвердил, что российская сторона продолжит прилагать все возможные усилия для развития продуктивных межрегиональных контактов.