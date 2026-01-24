Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: территориальный вопрос остается самым сложным на переговорах по Украине

Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, отметил собеседник агентства.

Источник: Reuters

АБУ-ДАБИ, 24 января. /ТАСС/. Территориальный вопрос по-прежнему остается наиболее сложным на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, для России важен вывод ВСУ из Донбасса. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Этот вопрос остается самым сложным, — сказал собеседник. — Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше