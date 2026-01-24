Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана

АСТАНА, 24 янв — Sputnik. В Астане проходит первое заседание Комиссии по Конституционной реформе.

Источник: Sputnik.kz

Страну ожидает целый ряд изменений, о которых раньше выступил Токаев на Национальном Курултае.

Сегодня на первом заседании комиссии по Конституционной реформе Ержан Жиенбаев остановился на изменениях, касающихся полномочий вице-президента. Назначать его будет президент, с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Чем занимается вице-президент:

по поручению президента представляет интересы Республики Казахстан в международных отношениях;

представляет президента Республики Казахстан при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами.

Также вице-президент будет взаимодействовать с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.

Иные полномочия Вице-президента будут определяться президентом, подчеркнули в комиссии.

И еще — в связи с введением института Вице-президента из Конституции будут исключены положения о Государственном советнике. На уровне Конституции следует отразить требования, которые будут предъявляться к вице-президенту.

«Вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность. На период осуществления своих полномочий вице-президент не должен состоять в политической партии», — сообщил Жиенбаев.

Такой подход соответствует взятому курсу по повышению политической конкуренции и обеспечению равных условий для развития всех партий, подчеркнул он.