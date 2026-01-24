Сколько депутатов могут войти в новый однопалатный парламент

Что касается, требований к кандидатам в депутаты Курултая. По этому вопросу также высказывались разные мнения, что вполне естественно. Некоторые считали, что текущие требования следует оставить без изменений. Другие же полагали, что требования необходимо ужесточить. Согласно действующему закону, граждане старше 25 лет могут быть депутатами Мажилиса. Также они должны проживать на территории страны не менее 10 лет", — заявил Карин.