Сколько депутатов могут войти в новый однопалатный парламент

Зампредседателя Конституционной комиссии, госсоветник Ерлан Карин рассказал о новшествах, предложенных рабочей группой в рамках Конституционной реформы.
"Вопрос о количестве депутатов нового парламента вызвал немало дискуссий среди членов рабочей группы. Наша конечная цель — создать профессиональный и эффективный парламент. Учитывая это, рабочая группа пришла к выводу, что в Курултае должно быть 145 депутатов.
Что касается, требований к кандидатам в депутаты Курултая. По этому вопросу также высказывались разные мнения, что вполне естественно. Некоторые считали, что текущие требования следует оставить без изменений. Другие же полагали, что требования необходимо ужесточить. Согласно действующему закону, граждане старше 25 лет могут быть депутатами Мажилиса. Также они должны проживать на территории страны не менее 10 лет", — заявил Карин.
По его словам, важно, чтобы желающие служить народу, имели возможность стать народными избранниками. Рабочая группа пришла к мнению, что требования, предъявляемые к депутатам Мажилиса, должны применяться и к Курултаю без изменений. Дополнительные требования к депутатам Курултая могут быть определены в конституционном законе.
"О системе выборов депутатов Курултая. Рабочая группа единогласно поддержала переход на полностью пропорциональную систему. Это инициатива, поднятая главой государства в послании в сентябре прошлого года.
Тогда президент сказал: «Если будет принято общее решение о создании однопалатного Парламента, я считаю правильным выбирать такой парламент только по партийным спискам. Это широко распространённая парламентская практика в мире».
Пропорциональная избирательная система способствует развитию кадровой политики партий и укрепляет их институциональную роль. Усиливается ответственность политических сил перед обществом", — заявил госсоветник.
Что касается сроков полномочий депутатов, то, по словам Карина, глава государства высказал свою позицию по этому вопросу на заседании Национального курултая в Кызылорде.
«Он четко отметил: “В новом парламенте депутаты будут избираться на пятилетний срок”. Рабочая группа поддержала эту позицию. Такой срок эффективен с точки зрения обновления состава будущего Курултая и удобен с точки зрения частоты избирательных кампаний.
По законотворческой деятельности однопалатного Курултая. По этому вопросу также было всестороннее обсуждение. В итоге предлагается внедрить формат, при котором законопроекты будут приниматься по итогам трех чтений. Поднимался вопрос обеспечения непрерывности законотворческого процесса. Упразднение верхней палаты парламента не должно стать препятствием. Поэтому пока не будет парламента, законотворческая функция переходит президенту", — заявил Карин.
По его словам, в период, когда парламент не функционирует, законодательная функция возлагается на высшее должностное лицо государства — Президента. Рабочая группа внесла именно такое предложение.
«О квотах в парламенте президент подробно рассказал на заседании Национального курултая. Как отметил Глава государства, “президентской квоты” не должно быть.
Касым-Жомарт Кемелевич на заседании Национального курултая подчеркнул: «Среди депутатов не должно быть специально назначенных “избранных лиц”. Все они должны избираться на общих, равных основаниях». Такой подход обеспечит равные возможности для всех при формировании состава будущего Курултая.
При этом сохраняется партийная квота для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными возможностями, поскольку это не парламентская, а партийная квота в рамках партийных списков. Все эти вопросы будут решаться на уровне конституционных законов", — сказал госсоветник.
Вопрос о кворуме голосов был всесторонне обсужден на заседаниях рабочей группы. В итоге было принято решение, что все процедуры, предусмотренные статьей 47 действующей Конституции, могут быть сохранены и в модели будущего Курултая. Это позволит сохранить механизмы сдержек и противовесов.
В связи с этим было предложено адаптировать и сохранить действующие конституционные процедуры и соотношение голосов при голосовании в модели Курултая.